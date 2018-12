Ayudar hace bien: Se realiza hoy la gran fiesta de la solidaridad

Desde hace 14 años, Once Por Todos enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. La idea fue impulsada por Canal Once y, con el paso de los años, fue sumando adherentes y hoy, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.Los beneficiarios de Once Por Todos 2018 serán: los hospitales "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí, el hospital "San Miguel" de Bovril, la ONG "Suma de Voluntades" (Barrio San Martín de Paraná); las escuelas del Complejo Escuela Hogar; los Centro Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.Cada 8 de diciembre en el Puerto Nuevo de Paraná, con 11 horas de transmisión televisiva y una gran cantidad de artistas, músicos y espectáculos que se presentan en el escenario, la propuesta es ayudar.Comisiones vecinales de cada barrio, empresas, comercios, clubes, instituciones intermedias, artistas, deportistas y una verdadera muchedumbre protagonizan esta jornada solidaria impulsada para colaborar, porque sabido es que "todo granito de arena que se aporte, es un gran ayuda".Pañales: para bebés, niños, jóvenes y adultosElementos de higiene personal: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.Productos de limpieza: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en generalAlimentos: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.Útiles escolares nuevos: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.Juguetes: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticosRopa para bebés: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos)Ropa para niños: ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigoRopa para adultos: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y jogginsCalzado: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).