Ayudar hace bien: Pecifa y Agmer se sumaron a Once por Todos

La Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) entregó donaciones para los beneficiarios de Once por Todos, la jornada solidaria que se desarrollará este sábado en la zona de la Sala Mayo de la capital entrerriana y pusieron de relieve que "como dice nuestra institución, la unión es el camino, porque ayudar hace bien".En ese marco, Alberto Osuna resaltó la importancia de la solidaridad y resaltó que "el taller de tejido realizó varias artesanías que están contenidas dentro de las bolsas. Otro grupo se encargó de juntar y se parar la ropa".Además destacó "la colaboración de la gente con mercadería que se ha conseguido. Es encomiable lo que hace cada uno de nuestros compañeros".Casi media tonelada de arroz fueron donados a Once por Todos por parte del intendente de la ciudad de San Salvador, Marcelo Berthet. De esta manera, la "capital nacional del arroz" se suma a la jornada solidaria para colaborar con hospitales, ONGs, entidades y Cic rurales de la provincia.En la madrugada de este viernes, casi media tonelada de arroz, fue cargada en una camioneta dispuesta por el intendente Berthet, y esta mañana, llegaron los bolsones de arroz a la capital entrerriana. Este sábado, serán distribuidos entre los beneficiarios de la jornada solidaria Once por Todos.El gremio de los docentes también dijo presente y se suma a Once por Todos. "Como lo venimos haciendo años anteriores, vamos a participar de esta idea que se valora siempre y en todo momento y mucho más con las dificultades que se tienen en la actualidad, en función de las políticas de ajuste. Hoy más que nunca esta iniciativa del canal es para darle un valor muy importante y por eso AGMER como institución y como la solidaridad es uno de nuestros ejes más importantes, vamos a participar con un aporte de alimentos no perecederos y pañales", dijo el secretario general del gremio, Marcelo Pagani.El sindicato donará 15.000 pesos en concepto de pañales y alimentos. "AGMER siempre apoya todas las iniciativas que tengan que ver con la solidaridad y a favor de la comunidad", indicó finalmente el dirigente.