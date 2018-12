Músicos entrerrianos y un sanatorio entregaron donaciones a Once por Todos

El aporte de Sanatorio La Entrerriana

Paraná Estudiantes solidarios continúan sumando su aporte a Once por Todos

Institucionales El Instituto del Seguro dice presente y respalda nuevamente al Once por Todos

La Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), que preside Horacio Malvicino y cuyo secretario general es Zamba Quipildor, quiso estar presente en la 14º edición de Once por Todos y realizó una importante donación. A través de los músicos entrerrianos, la entidad hizo entrega de 400 litros de leche larga vida, que serán repartidos entre los beneficiarios de esta jornada solidaria, a dos días de su realización."Solidarizarse es ayudar a construir y los músicos estamos siempre construyendo, nuestra vida es una construcción de canciones, de eventos y poder formar parte de Once por Todos para nosotros es fundamental", dijo Coqui Sattler en representación de AADI. Y agregó: "decidimos hacer una donación de 400 litros de leche para ser parte de esta fiesta de la solidaridad y decir presente una vez más los músicos de esta provincia".Por su parte, Jorge Pesoa, integrante de Los Príncipes, señaló que "siempre es un placer y un gusto estar en este evento solidario de la ciudad y la vivimos con la mejor onda". Este año, el grupo local tendrá a su cargo el cierre de la jornada solidaria y en este sentido, mencionó: "es lo más emotivo y siempre lo disfrutamos". En tanto que Wilton Osán opinó que "es coronar el sacrificio de tanta gente durante tantas horas, no sólo de las 11 horas, sino de los días previos que lleva la organización de esta movida maravillosa. Para nosotros sigue siendo un placer y parece la primera vez porque te corren cosas muy lindas por el cuerpo".Silvia D'Agostino remarcó la importancia de estas 11 horas solidarias y contó que "siempre hacíamos publicidad adentro para que todo el mundo llevara su donación a la Sala Mayo, pero este año decidimos hacer una campaña interna y estar seguros que haya donaciones directa".Es por ello que "el sanatorio como institución y los distintos servicios nos concentrarnos en algo que era prioridad para los beneficiarios como son los pañales". Entre todo el personal, recolectaron 2027 pañales, sumando a esta importante donación 400 guantes de látex y 26 litros de leche larga vida.