Recuerdan que la única pirotecnia autorizada es la de bajo impacto sonoro

En el marco del Decreto N° 1.469/17 que prohíbe la tenencia, utilización, fabricación y comercialización de elementos de pirotecnia y cohetería que no sean de venta libre y produzcan sonorización, la Municipalidad de Paraná expuso aquellos elementos pirotécnicos habilitados para su adquisición y uso. En la capital entrerriana sólo hay cinco comercios autorizados para la comercialización.Mariel Varisco, subsecretaria de Legal y Técnica, agradeció la predisposición de los comerciantes que se adaptaron a esta normativa que no permite la utilización y venta de pirotecnia con ruido. Asimismo, recomendó a la ciudadanía "comprar en los comercios habilitados. Los comerciantes van a saber orientarlos en cuanto a lo que está permitido; no se puede exhibir otra cosa, porque si se exhibe se clausura el local más allá del decomiso de la mercadería"."Los fuegos artificiales tienen un bajo impacto sonoro, porque en la impulsión del elemento necesita una mínima explosión que no aturde, no produce trauma acústico, no molesta prácticamente", señalaron Francisco Saavedra y Héctor Politti, propietarios de dos de los locales autorizados. Estos son "chaskibunes", "bengalas", "cañitas voladoras lumínicas", "morteros", "volcancitos", "candelas romanas", todos ellos con efectos lumínicos y bajo ruido.En la ciudad son sólo cinco los locales habilitados, por lo tanto en la semana previa a las fiestas se intensificarán los controles de puestos callejeros y locales fuera de regla. Al constatar esta infracción, el Municipio estará facultado al decomiso de la mercadería. En tanto por estos días se comenzará con la campaña de prevención y concientización en la Costanera, Peatonal, ingreso a la ciudad y principales paseos.La Dirección de Habilitación de Locales Comerciales, de la Secretaría de Legal y Técnica del municipio, llevará a cabo estos operativos de control en toda la ciudad, como los acontecidos durante diciembre de 2017.