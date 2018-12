Presuntos abusos: Apartaron del cargo a la directora de la Escuela Belgrano

Apartaron del cargo a la directora de la escuela primaria Nº5 "Manuel Belgrano" de Paraná, Viviana Pross, en el marco de la investigación por los presuntos abusos que habían sido cometidos por el ordenanza que se desempeñaba en la institución educativa."Se apartó del cargo, primero, al ordenanza, y luego a la directora. Todo está bajo sumario de investigación", confirmó a, la titular del CGE, Marta Landó."Por el momento, el ordenanza deberá cumplir funciones en el Taller Manuel Antequeda, lugar al que no concurren alumnos. Y la directora se desempeñará en otro lugar donde lo disponga la Departamental de Escuelas", explicó la funcionaria provincial. Y es ese sentido anticipó que "se designará un nuevo cargo directivo para la escuela porque es un puesto que no puede quedar acéfalo"."Como directora, hace tres años que estoy en la escuela como suplente. Tengo una mirada abarcativa, estoy todo el día en la escuela y confío en mis vicedirectoras y secretarias, las cuales recepcionan lo que pasa y después me lo comunican. Yo siempre pregunto, mis puertas están abiertas, tomo lo que dijeron los padres en la reunión y voy a esperar a que se expida la justicia, y ahí haré mi descargo. De igual manera, las acusaciones que han hecho sobre mí también están en la justicia porque no corresponde que me digan que me quieren ver muerta", había indicado Pross atras conocerse la denuncia de la mamá de una niña de 6 años.