Patronato-Vélez: Solo se venderán entradas el día del partido

Patronato recibirá a Vélez en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Será el lunes desde las 19, en el marco de la Superliga.



Jimena Gaitán, responsable de prensa del club, indicó a Elonce TV que "es el último partido que jugará como local. La venta de entradas se realizará ese mismo día desde las 12 y hasta las 19.30. Es en horario corrido para socios y no socios".



La entrada San Nicolás general para socios valdrá 200 pesos; Damas y Jubilados 150 pesos; Menores 100 pesos.



El no socio abona una entrada general de 350 pesos; Damas y Jubilados 200 pesos; Menores 150 pesos.



También habrá entradas más económicas en otros sectores del estadio.



"Patronato necesita sumar jugando de local y por eso también necesita del apoyo de su gente. Esperemos que nos vaya muy bien. Temporada de piletas El 8 de diciembre se inaugura la temporada de piletas en Club Patronato. Ya comenzó la venta de derechos.



"Un socio puede adquirir su derecho de pileta para toda la temporada por 1100 pesos; grupo familiar, a partir de 900 pesos cada uno. El no socio puede hacerlo por 2300 pesos. Elonce.com