Beba muerta en el lavarropas: La defensa afirma que la madre "es una víctima"

La mujer que dio a luz una beba que fue hallada muerta dentro de un lavarropas en calle Urdinarrain de la capital entrerriana continúa internada en terapia intensiva del hospital San Martín. Aunque salió de Terapia Intensiva su estado "sigue siendo complicado. Se encuentra estable pero todavía no se puede saber qué secuelas le han quedado de este hecho del que ha sido víctima", dijo asu abogada, María Fernanda Vásquez Pinasco.La letrada confirmó que la joven "está en cuidados especiales, con todo el tratamiento médico, con muy buena atención en el hospital y con el acompañamiento de su familia".En cuanto a la investigación judicial expresó que "todavía faltan pruebas a producirse y a colectarse. El fiscal llevó adelante una hipótesis que nos ha obligado, junto con el doctor Franchi, a constituirnos como defensores de quien, para nosotros, es una víctima más de todo esto. El fiscal considera que puede haber algún grado de responsabilidad de mi clienta, lo cual nosotros desvirtuaremos", enfatizó.Tras insistir en que "esta mujer ha sido víctima de este tremendo caso", explicó que "estamos armando nuestro propio legajo y esperando la pronta, efectiva y completa recuperación" de la joven.Interrogada acerca de si la chica todavía no pudo contar lo que ocurrió, la abogada señaló que "no es oportuno, porque se está recuperando. Esto tiene que ver con su intimidad y su derecho a la salud integral. En ese marco respetamos sus tiempos y pedimos que todos hagan lo mismo".Mientras tanto, Jonathan Weisheim, quien convivía con la mujer, sigue con prisión domiciliaria."El imputado sigue en la morigeración de la prisión preventiva. Vencido los 30 días pediremos la prórroga de la preventiva", adelantó.Sobre las pruebas que restan, Vásquez Pinasco contó que "hay algunos desperfectos en los elementos que tienen que ver con la prueba de ADN, por lo que esperamos que desde el Poder Judicial esto se resuelva".La profesional hizo hincapié en que "al ser un delito tan complejo, llevará su tiempo. Hay que hacer una investigación exhaustiva, completa, sin dejar nada librado a la interpretación, para buscar la reconstrucción del hecho, que para nosotros, como defensa, ya está probada".