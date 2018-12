Once por Todos: "Toda ayuda es bienvenida" dicen desde el hospital Santa Elena

El hospital de la localidad de Santa Elena, es nuevamente este año beneficiario de Once por Todos. En el nosocomio trabajan unas 50 personas y la labor que realizan, más allá en el ámbito de la salud, tiene que ver con ayudar a aquellos que tienen otras necesidades y demandas."Hay mamás que llegan en condiciones muy humildes y no tienen ni siquiera para el parto", indicaron enfermeras. Para ellas le preparan "una caja con ropa para recién nacidos y mantas", además de pañales.

"Ayudar hace bien y llena el alma"

"Sabemos de la necesidad de la gente. Muchas veces viene gente del campo y no tiene recursos, y es por eso que valoramos un montón la ayuda de Once por Todos porque sin eso no podríamos ayudarlos", señalaron.En tal sentido, destacaron que "todo lo que se recibió el año pasado se entregó. Con las donaciones, llenamos el almacén por varios meses", citaron como ejemplo y afirmaron: "Toda ayuda es bienvenida porque el hospital Santa Elena necesita muchísimo y ojalá se duplique o triplique lo del año pasado".A cinco días de una nueva edición de Once por Todos, te invitamos a conocer la historia y el trabajo que realizan desde el nosocomio.