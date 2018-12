Once por Todos: Se realiza este miércoles una reunión con las vecinales

Reunión con vecinales

Solidaridad y ayuda

Ya se palpita la 14º edición de Once Por Todos, la jornada de once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de al menos cinco localidades entrerrianas.Los beneficiarios de Once Por Todos 2018 serán: será a beneficio de los hospitales "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí, el hospital "San Miguel" de Bovril, la ONG "Suma de Voluntades" (Barrio San Martín de Paraná); las escuelas del Complejo Escuela Hogar; los Centro Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.Once Por Todos enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. Por eso, este miércoles 05 de diciembre, se realizará la última reunión organizativa con las vecinales que participan.La reunión se concretará, este miércoles, a las 15.30, en el Salón de la Escuela Hogar y tendrá como objetivo la coordinación y organización de los últimos detalles del evento.Este año la jornada se realizará nuevamente el día 8 de Diciembre, de 12 a 23 horas en la Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná; además en toda la ciudad habrá más de 70 plazas y clubes que serán puntos de donación.Cabe recordar que la fecha ha sido declarada por la ciudad de Paraná como "Día del Vecino Solidario".Desde hace 14 años, Once Por Todos promueve ayudar a voluntariados de hospitales públicos y otras entidades de beneficencia, que hacen de la solidaridad, un motor de ayuda."Ayudar hace bien", es la consigna propuesta y que hicieron propia todos los que trabajan en la jornada solidaria.