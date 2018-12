Día del Médico: "Es un compromiso con la vida y una vida dedicada al prójimo"

El doctor Víctor Paz fue director del hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná y actualmente, está a cargo del servicio de Cirugías del nosocomio. En el Día del Médico, dialogó con Elonce TV, sobre su trabajo y su vocación. Se refirió al sacrificio de ser médico, la importancia que tiene en su vida el hospital de niños de Paraná y de sus inicios en la profesión. Además, dio un consejo para todas las personas.El doctor Víctor Paz saludó a todos sus colegas por el Día del Médico y luego reconoció que "en el hospital no tenemos horarios y es un trabajo que hay que sentirlo, porque cuando uno se recibe, asume un compromiso con la vida".Asimismo, se refirió al roce que provoca la situación de los pacientes y su lucha por la vida, con el escaso valor que las personas le dan a las cosas cotidianas. "A veces, veo las quejas de la gente y muchos no le dan valor a las cosas que tienen, esta profesión te enseña a dar gracias, por lo mucho o poco que podamos tener y de estar vivos. En la lucha por la vida, te das cuenta que muchas veces actuamos con egoísmo con las cosas de todos los días", afirmó el doctor en diálogo con Elonce.Pese a festejar su día, el doctor Paz destacó con humildad, a otros trabajadores que posibilitan que la tarea de los médicos se concrete con mayor eficacia. "El médico es el eslabón final de una cadena de esfuerzos que nos llevan, en nuestro caso, a atender a los niños. Porque yo sé que no hay un día del Mucamo o un día de la persona de Mantenimiento, pero si el quirófano no está limpio, los médicos no podríamos trabajar", reflexionó Paz.En referencia a la vida que lleva un médico, el doctor Paz recordó una anécdota personal que contó a Elonce TV para ilustrar la cotidianeidad de los profesionales médicos. "La Medicina nos quita horas de estar con nuestras familias, con nuestros hijos. Cuando tenía 9 años, mi hijo me escribió una carta, en la que me preguntaba por qué no estaba más tiempo con él. Me decía que en el fondo, entendía que estaba en el hospital pero quería pasar más tiempo conmigo", contó Paz y dio un consejo a los futuros médicos: "todos los chicos que estudian medicina, deben saber que es una profesión que nos da muchas satisfacciones (que no tienen nada que ver con lo material), pero que te quita tiempo a su vida y que va a ser una vida dedicada al prójimo", remarcó uno de los doctores más respetados de la capital entrerriana."Para mí es una bendición, si puedo salvar una vida, porque es como concretar el objetivo de este mundo. Pero también quiero felicitar a aquellos médicos que están en algún pueblo y a veces, no nos acordamos de ellos", reconoció el doctor Paz en diálogo con Elonce.Finalmente, basado en su perspectiva y de acuerdo a lo que vive en el hospital materno infantil de Paraná, el doctor dio un mensaje para todas las personas. "Hay que valorar la vida y agradezcan a Dios porque hay gente y niños que no lo pueden hacer", remarcó.Además, en el video el doctor Víctor Paz, recuerda el momento en que llegó a Paraná y se quedó viviendo dos años en una habitación del hospital de niños donde hacía guardia los domingos. "El hospital no es mi segunda casa, es la primera", reafirmó. Vea el video.