Escuelas entregaron donaciones de leche y pañales para Once por Todos

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Privada Nº17 "José Gazzano", hizo entrega de las donaciones de leche y pañales que había colectado para la jornada solidaria deque se realiza cada 8 de diciembre a beneficio de los hospitales, escuelas y entidades de al menos cinco localidades entrerrianas."Tuvimos una muy buena convocatoria por parte de la comunidad. Esta es una comunidad muy solidaria, aunque económicamente, todos sabemos que tenemos muchas dificultades, gracias a Dios, las familias responden", confirmó a, el director del establecimiento educativo, Gustavo Martínez.Desde el edificio escolar ubicado sobre calle Jorge Luis Borges, la comunidad educativa hizo entrega de las donaciones para. "Ayudar es poder auxiliar al otro, al que menos tiene y al que más necesita, porque año a año trabajamos los valores dentro de la institución y fue así que aceptamos la propuesta de Once por Todos"."El viernes finaliza el ciclo lectivo con las últimas actividades, y siempre sumándonos a estas propuestas solidarias. Estamos convencidos que ayudar al otro nos hace sentir cómodos, que como comunidad católica y cristiana podamos estar siempre pendientes de las necesidades de las familias", valoró.En ese sentido también comentó que durante el año colaboraron con acciones sociales a través de la colecta de medias y alimentos no perecederos para entregar a Cáritas.En tanto, desde la Escuela Privada Nº2 "Santa Ana", alumnos de 4º de la institución educativa hicieron también hicieron su aporte de cara a la jornada solidaria."La solidaridad es uno de los valores que trabajamos a diario en la institución y son los que nos enseña nuestra patrona Santa Ana, la abuela de Jesús; para nosotros es una bendición el poder hacer esto desde nuestra comunidad, que se caracteriza por eso", destacó Rosana, una de las docentes.Y en ese sentido, indicó que los estudiantes "van contagiando la alegría de poder ayudar" y desde la comunidad educativa se los insta "a dar lo que a uno le cuesta dar"."Las donaciones tienen que estar en buen estado y puedan servirles a sus compañeros. No tiene que ser lo que les sobra, sino lo que puedan necesitar sus compañeros", remarcó.serán: el hospital "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí; la ONG "Suma de Voluntades" (Barrio San Martín de Paraná); las escuelas del Complejo Escuela Hogar; los Centro Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.