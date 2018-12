Paraná se enciende: este sábado es la maratón a beneficio de Once por Todos

"Estamos muy ansiosos, con ganas de que llegue el sábado, hace tiempo que venimos organizándolo luego de la excelente experiencia del año pasado", dijo a Elonce TV Iván, responsable de Marketing de la empresa Gigared.



Este sábado 1º de diciembre se realizará en la zona del Anfiteatro una nueva edición de Paraná se Enciende, la maratón a beneficio de Once por Todos de 10K y 5K para corredores y caminantes. Cada uno de los cuales debe entregar una donación de pañales o leche al momento de retirar los kits, dado que la inscripción no tenía costo.



"Los cupos para la parte de la carrera están agotados: se inscribieron 800 personas online durante todo noviembre y sabemos que hay un montón de gente que se quedó con ganas, ya que nos lo hacen saber por las redes. Igualmente los invitamos, quizás no van a poder correr de forma oficial, inscriptos con el kit, pero pueden realizar igual el circuito o alentar a los corredores", afirmó.



En tal sentido, mencionó que "es un evento solidario y familiar, abierto a todo público. Va a estar tocando Pegó en el Palo, habrá un patio de comidas donde estará el Chano María y el maestro pizzero Pablo Gil, cervezas artesanales, actividades para los más chicos y muchos sorteos. Lo principal es que es un evento solidario, tanto los corredores como la gente que tenga ganas de acercarse va a poder llevar sus donaciones para Once por Todos. El año pasado rompimos récord de recaudaciones y este año vamos por mucho más", indicó.



Iván explicó que "todos los que acerquen su donación van a poder participar de un viaje a Cataratas para dos personas. Los invitamos a todos, será un evento muy lindo para toda la familia y esperamos que el clima nos acompañe".



Sobre el recorrido dio cuenta que "es muy lindo y con la modalidad nocturna. Cada uno de los corredores recibirá junto con la remera una linterna tipo minera y realmente las calles de Paraná se van a encender".



A partir de las 18 es la entrega de los kits (presentar, a través del celular para evitar la inscripción, el cupón de inscripción que se recibió por mail y DNI). A partir de las 19 se abre el evento para todos los que quieran acercarse y a las 20 se larga la carrera. Elonce.com