Colocó un cartel frente a su comercio porque colectivos le rompen la vereda

Un vecino de Paraná colocó un cartel en la esquina de Monte Caseros y Feliciano, en el cual reclama a la empresa de colectivos urbanos que repare la vereda. Según sostiene, los micros suben a la misma, lo que genera el deterioro. "Las personas se caen. La seña de ´qué querés que haga´ del chofer no sirve", escribióClaudio Torres relató aque "si bien la empresa no tiene un recorrido continuo, por reparaciones desvían el tránsito, como pasó el 27 de noviembre, cuando los colectivos Ersa, al no poder realizar su recorrido normal, doblaban por esta esquina y subían a la vereda, porque no les da para doblar, y la rompen".Aseveró que "ha pasado un montón de veces y a los costos los pago yo. La empresa, seguramente, si hago el reclamo, me dirá que vaya a presentar la queja al seguro. Esto no es un accidente. Se puede evitar. Se los digo a los choferes y a la municipalidad"."No hay por qué romperla. Si no puede doblar que siga de largo. Habría que poner algo para que el vehículo no tenga la posibilidad de subir a la vereda", sugirió Torres.Hizo hincapié en que "yo soy honrado, trabajo desde muy chico. Esto me cuesta dinero y no puede ser que estemos continuamente con este problema".Aclaró que "no le estoy echando la culpa al chofer. Entiendo que tiene que trabajar. Pero esto tiene solución. El colectivero tiene que entender que esta vereda se rompe. Es cuestión de educación"."Si vos al que está por doblar le decís que no lo haga y te hace señas diciendo "qué querés que haga", está mal. Como persona me siento humillado porque es como una falta de respeto", afirmó.Comentó que "hace 12 años que tengo la bicicletería. Reparamos la vereda un montón de veces. Nunca hicimos reclamos, pero es momento de tomar medidas. Si quiero poner algo, seguramente me van a hacer algún problema. No me costaría nada poner unos pilotes para que no suba más el colectivo", completó.