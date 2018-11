José Mouliá asumió en la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo

El flamante funcionario tiene una vasta trayectoria en la gestión de políticas públicas en la materia. "Necesitamos tomar un rumbo nuevo, y Mouliá tiene mucha experiencia en gobiernos nacionales, provinciales; y que haya asumido este nuevo desafío habla que él quiere dejar su impronta del perfil productivo de la ciudad", destacó el Intendente Sergio Varisco.En una ceremonia que se desarrolló en la tarde de este jueves, en las oficinas que la Municipalidad posee en el Parque Industrial General Belgrano, el Intendente Sergio Varisco tomó juramento a José Mouliá, quien asumió como nuevo secretario de Producción, Innovación y Empleo.En la ceremonia estuvieron presentes el secretario General y Derechos Humanos, Eduardo Solari; los ediles Carlos González y Claudia Acevedo; la directora del Parque Industrial, Victoria Cargnel, empresarios de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (ASEMPI), y funcionarios de distintas áreas.Mouliá, quien estará al frente de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo, tiene una vasta trayectoria en la gestión de políticas públicas en la materia. Sobre su figura y dedicación, el Presidente Municipal sostuvo que "es el hombre con más experiencia en toda la provincia, dado que durante seis años fue secretario de Producción de Entre Ríos; es un hombre que tiene trato con horticultores, con empresarios del Parque Industrial, con empresarios de base tecnológica, creo que será un nuevo impulso para el área".A su vez, Varisco reflexionó que "es difícil hacer cambios, hay que tomar decisiones a tiempo y hacerlo con coraje; necesitamos tomar un rumbo nuevo, Mouliá tiene mucha experiencia en gobiernos nacionales, en gobiernos provinciales, y que haya asumido este nuevo desafío habla que él quiere dejar su impronta del perfil productivo de la ciudad".Por su parte, el nuevo funcionario del gabinete, se refirió en términos de agradecimiento por la convocatoria a trabajar en la gestión. "El intendente tuvo este gesto de convocarnos para trabajar, no hay tiempo, hay que trabajar a futuro, esta es la capital de la provincia y no son momentos fáciles para la economía y la producción"."Reconocí su llamado a esta necesidad de trabajar juntos, esta es mi ciudad hoy, esta es mi provincia, queremos que a todos nos vaya bien, volcar mi experiencia en esta gestión me pareció importante para la gente", manifestó Mouliá.Entre sus objetivos de gestión, el funcionario sostuvo que "tenemos que renovar el parque Charrúa, tenemos horticultores, pequeños y medianos empresarios, tenemos que trabajar en el Parque Industrial, en el mercado, en la ciudad, tenemos que hacer gestión para poder funcionar".