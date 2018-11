Madre insiste en el pedido del tratamiento ambulatorio para su hijo con obesidad

Paraná Encarecido pedido de una madre para cubrir tratamiento de su hijo con obesidad

Hernán tiene nueve años, vive en Barrio San Agustín de Paraná y sufre de obesidad mórbida. El 31 de octubre ingresó para internación al hospital materno-infantil San Roque con 119 kilos, pero desde hace tres semanas que su peso se mantiene en 114 kilos. Al no registrarse una mejoría, su madre insiste en el pedido del tratamiento ambulatorio y una ayuda económica para solventar la dieta especial del niño.Se recordará que Yamina Vergara, había pedido una ayuda "para poder abastecer una parte de esa dieta, porque el aumentar del peso, lo volvieron a internar"."Reclamo una ayuda para que él logre salir y yo pueda sustentar su dieta", insistió la mujer. Es que según ella, "es un nene de nueve años y no se lo puede tener encerrado"."Se está alterando. Él mismo me dice, `mamá estoy cansado, me quiero ir a casa´. Y los médicos dicen que tengo que ponerle límites, pero además, acá puede contraer algún virus. El fin de semana tuvo una gastroenteritis", indicó al respecto."Desde hace tres semanas que está con una dieta especial, pero no puede ser que se estanque en el peso", recalcó la mujer, al tiempo que insistió en "la demanda de un tratamiento ambulatorio para que pueda seguir con las actividades"."Pedí el alta voluntaria, pero nos dicen que no existe esa posibilidad", comentó Vergara."Para los médicos, la única forma es internarlo, pero para mí no. Porque por más que tenga actividades, el tema es el encierro", recalcó la mujer.Quienes puedan colaborar con Hernán, pueden comunicarse al teléfono (0343) 155309866.