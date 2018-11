Ciberseguridad: "La prevención es clave", asegura investigador

Luis Francisco López Correa es investigador de la Fundación Universitaria del área Andina, de Colombia, y llegó a Argentina para realizar un intercambio. En ese marco, trabaja junto a UADER en el Programa Internacional de Investigación PILA.



En diálogo con Elonce TV, dijo que "la Universidad Autónoma de Entre Ríos está iniciando un proceso de fortalecimiento de todos sus procesos de investigación. Vine a conocer muchísimas de las prácticas que están desarrollando y a aportar desde nuestro conocimiento respecto a temas como ciberseguridad".



Explicó que la ciberseguridad "es de importancia vital para todos. Es la posibilidad de asegurar las comunicaciones basado en tres principios: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Las comunicaciones son seguras cuando se logran asegurar esos tres puntos, de lo contrario empieza a haber problemas. Uno de los principales inconvenientes que tenemos los usuarios es la confidencialidad. No estamos seguros de cómo asegurar nuestras comunicaciones para que los mensajes que intercambiamos a través de redes públicas y a través de nuestros smartphones puedan llegar a caer en manos equivocadas que pueden sacar provecho de esa información".



"La prevención es clave, hay que evitar compartir información tan sensible, privilegiada, a través de los teléfonos. Cuando el dato sale del teléfono empieza a atravesar una red que no es privada, y pueden ser víctimas de hackers, pueden ser interceptados por el gobierno. Nosotros recomendamos aplicar criptografía", dijo.



Y remarcó: "las redes sociales son focos de ataques más sencillos, son como una fuente de contagio. Le entregan a todo atacante la información de uno". Elonce.com