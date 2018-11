Suma de Voluntades será beneficiario de Once por todos. Piden donaciones de alimentos no perecederos, galletitas, leche, aceite, enlatados y otros elementos.



Antonella, contó a Elonce TV que "salimos todos los días a entregar la comida a personas en situación de calle. Este lunes cocinamos 90 porciones. Preparamos mil platos de comida en la semana. Le pedimos a la gente que se sume a Once por Todos porque lo necesitamos".



Diariamente colaboran con barrio Mosconi Viejo, Antártida Argentina, San Martín, Cáritas, Cabipá y Croacia.



"Se trabaja a tiempo completo. Siempre estamos haciendo recorridas nocturnas por las plazas y sino vamos a los barrios. También hacemos acompañamiento escolar y hacemos clínicas deportivas. Necesitamos de la ayuda de todos", agregó.



Asimismo, manifestó que "cumplimos sueños para Navidad. Los chicos hacen sus cartitas pidiendo el regalo que quieren y la gente puede sumarse y apadrinarlos. Los padrinos se pueden sumar escribiendo a nuestro Facebook, Suma de Voluntades Paraná. Pueden elegir a su ahijado, está el nombre del chico o chica y el barrio al que pertenecen, como así también el regalo que quieren". Elonce.com