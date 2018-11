Marcharon en Paraná contra la violencia de género

Crimen de "Rucu Silva": "Queremos que la causa sea femicidio"

Como en cada movilización, al grito de #NiUnaMenos, acompañó el reclamo de la ley nacional de emergencia en violencia de género y de un presupuesto que acompañe la implementación de políticas públicas que terminen con este flagelo.", puso relevancia Nadia Burgos.Marcharon hacia Casa de Gobierno, Tribunales, porque, destacó Burgos. En el mismo sentido acotó: "Nuestras vidas no valen 11 pesos. Denunciamos a Macri, al FMI, al G20. Hay un proceso de feminización de la pobreza y cuando se cae en los planes de ajuste las primeras que lo pagamos somos las mujeres y la disidencia, porque somos las más precarizadas y porque las políticas públicas que primero se recortan son todas las destinadas a paliar la situación que vivimos y por eso nonos podemos quedar en nuestras casas, incluso con la lluvia de hoy".Por su parte, Jorgelina Londero, afirmó: "El lema de hoy es paren de matarnos. Ni una menos, vivas, libres y dignas nos queremos. Cada una de las efemérides feministas y en cada una de las luchas que el pueblo ha dado contra este momento de crisis, de ajuste, de recorte, sobre nuestras vidas"."En el país, en 2018 hasta el momento, ha habido 2016 feminicidios y cuatro travesticidios. En Entre Ríos son 9 las víctimas del machismo asesinadas brutalmente en suelo entrerriano. Para algunos casos no hay justicia", resaltó.Familiares de Alejandra "Rucu" Silva participaron de la manifestación de este lunes: "Hay un detenido pero hay un cómplice, queremos que la causa sea por femicidio y no vamos a parar hasta que los culpables paguen", dijo a, Verónica."Toda la familia está presente y decidimos no bajar los brazos hasta ver que los culpables paguen por el crimen de nuestra hermana", puso relevancia la mujer.Recordemos que Facundo Siegfried está siendo investigado por la muerte, por impacto de bala, de Alejandra María Leonor Silva, alias "Rucu", ocurrido en barrio el Morro de Paraná el pasado 24 de septiembre. Siegfried, de 22 años, cumple prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.