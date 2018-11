Fútbol: "Los chicos han perdido la interacción con el cuerpo", aseguran

Se realizó el tercer módulo de la capacitación de Formación GAP, en Club Instituto.



Gabriel Patat, de Club Atlético Provincial de Rosario, dijo a Elonce TV que "somos un grupo metodológico que hace varios años trabaja tratando de insertar una idea de la formación infanto-juvenil. Tenemos un modelo propio de formación, donde trabajamos con el chico, le incorporamos las capacidades y habilidades, ya sea en el desarrollo motor como también en la técnica individual, que se ha perdido en este deporte. Hay chicos que llegan a Primera División y no saben usar los dos perfiles, no saben trabajar las dos piernas, no saben hacer una conducción ni tomar una decisión correcta".



La actividad estuvo destinada a jugadores, entrenadores y preparadores físicos que trabajan con chicos y chicas de entre 8 y 14 años. "Tratamos de insertarlos en el ambiente del fútbol porque no es solo correr atrás de una pelota. Tiene fundamento, el chico tiene una etapa de evolución, hay chicos que no entienden palabras de los adultos. Lo que pasa hoy en el fútbol infantil es que creemos que son jugadores en miniatura. Queremos hacerles entender que son chicos", explicó.



En ese sentido, manifestó que "muchas veces las capacitaciones están destinadas a clubes con estructuras muy buenas, campos de juego, recursos humanos en demasía, materiales. Uno viene a su club, está solo con 20 chicos, cuatro pelotas. La duda principal que tienen es cómo transmitir esa idea de juego en campos defectuosos, con poca participación en lo que es recursos humanos".



"Nosotros le damos mucha importancia a la formación física de base. Hoy los chicos perdieron mucho terreno en lo que es la interacción con el cuerpo, están muy pendientes de la tecnología, en espacios reducidos y perdió el espacio público para jugar y desarrollarse. Antes nosotros saltábamos, nos trepábamos. Actualmente no lo hacen", señaló.



Y agregó: "lo que se hace en Paraná no está mal. Vimos mucha gente predispuesta, con muchos conocimientos, pero hay que potenciar la liga local. Si uno la potencia el nivel es mucho más alto y el nivel de exigencia y competencia hace que también los clubes comiencen a exigirse más. Muchas veces van a competir con otras ligas y hay claras diferencias, pero es todo por el nivel de exigencia de cada lugar".



Por su parte, Gonzalo Marín, preparador de las inferiores de Newell´s opinó que "en Paraná con fútbol se trabaja medianamente bien, pero lo que pasa en muchos clubes es que faltan recursos, formadores, entrenadores capacitados. Nosotros venimos de Rosario, una ciudad muy futbolera, y notamos que allá sí hay mucha capacitación, por eso queremos transmitirla, dar las herramientas necesarias para que acá puedan llevar estas ideas adelante". Elonce.com