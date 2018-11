Sobreseyeron al concejal Gainza: Quedó desvinculado de la investigación

Sin elementos

La causa

Sobre Lemos y González

Se dictaminó este lunes, el sobreseimiento del concejal Emanuel Gainza, en la causa donde se investigaba su presunta vinculación con una banda dedicada a la venta de cocaína liderada por Daniel "tavi" Celis.El juez federal Leandro Ríos había dispuesto, el 31 de julio pasado, la falta de mérito de Gainza. La noticia la recibió el edil cuando estaba en plena sesión en el Concejo Deliberante, supopara ser distribuida en las ciudades de Paraná? y Concordia, con la aclaración que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado".. En esas anotaciones, aparecen mencionados los nombres del intendente Sergio Varisco, el concejal Pablo Hernández, la ex policía provincial Griselda Bordeira, todos ellos procesados. En el caso de éstos dos últimos, detenidos.En aquella ocasión, Gainza, representado por Humberto Franchi, dijo que conoció a Celis durante la campaña electoral del año 2015, a instancias de Hernández, que integraba la lista de candidatos a concejales; pero aseguró que no conocía a Lemos.El procesamiento de Lemos se vincula con el hallazgo, en un allanamiento realizado en la casa de Lemos el 2 de mayo, de una pistola Bersa calibre 22 "con número de serie suprimido o adulterado".González, en tanto, fue señalado como "adquirente" de droga y como "colaborador" de la organización durante la investigación. Puntualmente, fue acusado de oficiar de nexo para la provisión de fondos para financiar las actividades ilícitas entre Varisco, Hernández y Bordeira por un lado, y Celis y su banda, por el otro. También se lo señaló como adquirente de al menos seis panes de cocaína por valor de entre 150 mil y 165 mil pesos.