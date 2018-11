Plim Plim, el "Payaso Solidario" de Paraná y su promesa para Once por Todos

La confianza de la gente

Una sorpresa

Quién es Plim-Plim

"Plim-plim" ya es un símbolo de la jornada solidaria Once por Todos. El "Payaso Solidario" de Paraná que cada año se suma a la jornada organizada por Elonce TV a beneficio de hospitales, ONGs, entidades, y escuelas.Desde la segunda edición de Once por Todos, el payaso paranaense colabora con la jornada solidaria, y varios meses antes del 8 de diciembre, recorre los comercios de la Peatonal San Martín apelando a la solidaridad de los paranaenses.El año pasado logró reunir más de 23 mil pañales y en la 14º edición de Once por Todos, tiene nuevos desafíos. "Año a año, el Once por Todos, ha ido creciendo por la confianza de la gente en la organización de Canal Once y por eso, cada vez, se hace más multitudinario", afirmó Plim Plim a Elonce.Este domingo estuvo varias horas en la Costanera Baja de la capital entrerriana, bailando, sacándose fotos y saludando a los chicos. "El objetivo es que se vea la remera del Once por todos para hacer publicidad y que la gente sepa que ya se viene", afirmó.Para la 14º edición del Once por Todos, el "Payaso Solidario" de Paraná contó que el beneficio de su colecta solidaria, se destinará como todos los años a la jornada organizada por Elonce TV, pero también, prometió "una sorpresa para una personita muy especial que también necesita ayuda. Lo vamos a decir el 8 de diciembre", anticipó Plim Plim.Su nombre es Juan Ramón Conde, pero todos lo conocen como el payaso Plim-Plim. Nació en San Agustín, un barrio que en aquel momento, cuando él salía en las comparsas disfrazado de payaso, era muy humilde, no había luz ni agua. "A partir de ahí, que uno sabe lo que es la necesidad, me nació esto de ayudar. Después de trabajar tantos años, por más que tenga cosas, siento que puedo hacer algo por los demás, porque sé lo que es la necesidad", contó a Elonce.La tarea de Plim-Plim consiste en la de repartir volantes para distintos comerciantes. Todos lo hemos visto en la Peatonal San Martín o en la Costanera de la ciudad, bajo el sol y el calor. Los paranaenses colaboran con unos billetes y el payaso los invierte en pañales.