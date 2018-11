Suspensión de la final de la Libertadores: "Se abusan del hincha común"

, sentenció a, el titular de Filial Paraná de River Plate, Fredy Monjes, en relación a laEn comunicación telefónica con, se mostró "molesto porque todo era evitable". "Te da mucha bronca porque somos hinchas comunes y corrientes y pertenecemos al grupo de las 70.000 personas que estaban tranquilamente dentro de la cancha sin ningún tipo de problemas", apuntó, al tiempo que estimó: "Espero que alguien, algún día, empiece a hacerse cargo de los actos que comete".Si bien prefirió "no hablar de política", aseguró:Y en sentido, reprochó a los dirigentes "que"., insistió.

"Se abusan del hincha común"

Violencia y el papelón

Paraná Así durmieron quienes viajaron desde Paraná para ver la final de la Libertadores

Conmebol decide

"Hace 20 años que estoy en la filial y sé algunas cosas, hay un montón de cosas en juego en la decisión de suspender la final de la Copa Libertadores que se manejaron muy mal porque fueron cinco horas bajo el sol, quedarnos hasta el otro día para que después te digan `vuélvanse´.", sentenció., refirió en relación al operativo de seguridad. "No era la llegada del Papa", dijo.A lo que destacó: "Por más que pase un jugador de Boca, no hay por qué tirarle una piedra. No interesa que se haya liberado la zona, que el colectivo haya pasado mal,"."Cuando y donde se juegue. Vamos a ir igual, vamos a dejar todo por nuestra camiseta", instó."Teníamos que saber si se jugaba al otro día para evaluar qué hacer. El presidente de River me contestó que si se jugaba al otro día y con público. Algunos volvieron en sus micros, buscaron sus autos y volvieron a viajar a Buenos Aires. Otros pasamos la noche en Escobar y algunos durmieron en las bauleras: eran ocho que quedaron de más y que al día siguiente íbamos a ubicar", rememoró."No estoy en condiciones de decidir porque para eso hay gente a la que le pagan e imagino que muy bien para tomar esa decisión", dijo más adelante respecto de la resolución de Conmebol . A algunos por supuesto que hay que pagarlos", dijo. "Si mañana sale un artículo que por 15 tarados que rompen los vidrios a siete cuadras al plantel visitante, perdemos puntos..."., recalcó.Y en ese marco, se mostró "molesto porque". "River ha jugado a cancha llena contra Independiente, Racing, Gremio, todos los partidos anteriores, con la misma cantidad de gente, el mismo operativo, todo igual, no es que estaba preparado ni nada por el estilo", apuntó."Por qué nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que no tenemos absolutamente nada que ver", se preguntó. "Eso es lo que te da ganas de tirar todo"., cerró.