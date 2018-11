Así durmieron quienes viajaron desde Paraná para ver la final de la Libertadores

La suspensión de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca generó inconvenientes a gran cantidad de hinchas que habían viajado desde distintos puntos del país e incluso del exterior para ver este cotejo futbolístico.Y algunos de los afectados son de la ciudad de Paraná. Desde la filial local habían partido dos colectivos y como varios de los simpatizantes que viajaron no podían quedarse hasta hoy para presenciar el encuentro, uno de los micros regresó a la capital entrerriana. Quienes se quedaron eligieron pernoctar a un costado de una avenida, dentro del colectivo. Incluso se utilizaron las bodegas como improvisadas habitaciones."Se duerme donde se puede", escribió el referente de la filial, Fredi Monjes, quien describió: "Amanecer raro. . . en una estación de servicio. Un micro nos quedamos otro se volvió, algunos no podían quedarse otro día, otros se vienen en autos, la historia de cada uno, que feo no?".No obstante puso de relieve: "el amor y la pasión supera todo. Acá hay otros micros y me imagino que todos los que viven lejos del Monumental tuvieron que hacer lo mismo. Todos socios de River, capaz que a alguien se le podría haber ocurrido que nos quedemos en los quinchos o en otra parte del club. . .no se. . . pero el amor a River es así. . .Solo se vive asi!!!!"