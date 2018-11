Todos por Renzo: Se ha juntado un 60% de los 50.000 dólares para el tratamiento

Este domingo a partir de las 17.30 en el playón del Club Ministerio (Juan Ambrosetti 328) habrá un zumbathón solidario a beneficio de Renzo Oliva, el pequeño de Paraná que debe viajar a China para someterse a un tratamiento de células madre para poder ver.Para colaborar y participar del evento, hay que adquirir un bono de 100 pesos. "Invitamos a todos, no solamente al ambiente zumbero", indicaron los organizadores. Habrá sorteos.Por su parte, Carla, mamá de Renzo, expresó en diálogo conque van juntado "un 60 por ciento" de los 50.000 dólares que necesitan recaudar para poder cumplir con el tratamiento. "Estamos muy contentos porque la ciudad verdaderamente nos ha apoyado un montón y nos está ayudando. A todos los lugares donde vamos nos brindan su amor y nos reciben con mucho cariño", indicó.La fecha para la realización del tratamiento está programada para el 18 de marzo de 2019 y deben estar en China dos días antes. El costo de tratamiento, incluye los pasajes, estadía, medicamentos y el traductor."Cuando nació tuvo retinopatía del prematuro y eso impidió que se desarrollen sus retinas. Lo operaron pero la respuesta no fue acorde y después nos enteramos que nunca iba a ver; en Argentina siempre nos decían que Renzo no iba a ver, pero a través de un caso en Mendoza descubrimos la posibilidad de este tratamiento", recordó Carla.Además del zumbathón de este domingo, hay tres actividades más previstas para colaborar con Renzo: "El próximo sábado 1 de diciembre hay un torneo de fútbol infantil en ATSA, el domingo 2 una peña solidaria en Parque Gazzano y a la semana siguiente habrá una cena show en Oro Verde". Además sigue en venta la rifa que sorteará dos motos 0km el 29 de diciembre.