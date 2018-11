Video: Camión excedido de altura provocó daños en techo y luminarias del túnel

Altura máxima

Un llamativo incidente ocurrió este viernes por la mañana en el túnel subfluvial interprovincial "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis" y, con dirección a la vecina capital santafesina.Pese a los estrictos controles implementados para proteger la integridad del túnel,. El vehículo de gran porte, no respetó la altura permitida para acceder al paso entre Paraná y Santa Fe.Se sabe que la altura del interior del túnel subfluvial es de 4,27 metros y la altura máxima permitida para vehículos de mayor porte es de 4,20. Mientras que las estaciones de peaje del Túnel, tienen una altura de 4,40 metros.Asombrado con lo que veía,accedió a las imágenes que se pueden ver en esta nota.Tras el incidente en el que un camión provocó destrozos en el túnel,o, en el caso de no haber realizado el descargo correspondiente a su compañía aseguradora, afrontar las respectivas responsabilidades penales.Autoridades del Túnel Subfluvial "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis", resaltan la importancia de respetar las condiciones de circulación del viaducto.La medida responde a la necesidad de dar cumplimiento a las normas que posibilitan evitar el permanente deterioro que sufre a diario el viaducto y las rutas de la región, producto de los vehículos de mayor porte que transitan excedidos de peso.En junio pasado, se produjo un incidente similar con un camión brasilero, el cual cruzó el viaducto en dirección a Entre Ríos, y utilizó en plena circulación, un mecanismo de ejes retráctiles, lo cual eleva el acoplado a una altura superior a la permitida por disposiciones nacionales, y acordadas por los países del Mercosur.Al utilizar dicho sistema, impactó contra el techo de la estación del peaje paranaense, y provocó un grave incidente. En esa ocasión, el camión perteneciente a una empresa de logística y transporte radicada en la ciudad de San Pablo (Brasil),Según reveló el representante del gobierno de Entre Ríos,. Esos camiones son detenidos y no pueden realizar el cruce a menos que resuelvan la situación.