"Se olvidaron de nosotros", dijo la madre del joven atropellado en El Volcadero

Paraná Piden asistencia para joven que fue chocado por un camión en el Volcadero

"Se olvidaron de nosotros", lamentó ante, Alicia, madre de Víctor Jacob, el joven de 16 años que fuera atropellado por un camión en el Volcadero Municipal de Paraná."Siempre viví en ranchos, pero esta situación así, nunca la pasamos", reconoció la mujer, al tiempo que aseguró: "Todo esto me está enfermando porque cada vez que viene tormenta, el rancho se mueve entero y se llueve como afuera".La familia vive en un pequeño rancho de chapa, apenas recubierto con nylon. En las imágenes se advierten las precarias condiciones que los rodean.Y en ese sentido, comentó que durante el aguacero de este jueves, ella se descompuso y la nena lloraba de miedo. "Estoy dura de frío y cansada de estar así, de vivir en la humedad. Si nos agarra una neumonía, será otro problema más", evidenció.En la oportunidad, Alicia encomendó el pedido de "ropa y calzado". "Tenemos todo mojado, los colchones, cobijas y toda la ropa", aseguró.Fue por eso que ante las cámaras de, la mujer imploró "que la Municipalidad haga algo porque se olvidaron de nosotros. Nunca vinieron a preguntar cómo estamos, si necesitábamos algo"."No tenemos agua, ni luz. Me están ayudando más los vecinos, que son pobres igual que yo, que el municipio", sentenció. "Estoy embroncada con la municipalidad, porque si por lo menos nos dieran un toldo más grueso para cubrir el rancho para que no entre el agua. Pero nunca se acordaron de venir a preguntar. Se olvidaron de nosotros", cerró.