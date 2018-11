"Hay una decisión del boliche de cosificar a la mujer", opinó estudiante

Sara Moreno Mancuello

Paraná Red Alerta insiste en la responsabilidad de los dueños del boliche

Videos de un concurso dentro de un boliche paranaense se hicieron virales en la red. Muestran a jóvenes que se quitan prendas buscando "ganarse" un vino espumante.¿Quiénes son los responsables últimos de lo que sucede dentro de un local bailable? En tiempos de lucha contra la cosificación de la mujer, ¿representan estos concursos una involución al respecto o es sólo un divertimento que sucede a menudo y desde hace tiempo? ¿Qué responsabilidad le damos al uso de redes a la hora de difundir y compartir?el programa que se emite por, dondetiene 17 años y e"No es la primera vez que se viraliza un video así de una chica. Pienso que está mal. Se está cometiendo un delito, se están viralizando las identidades. Se está demostrando la sociedad patriarcal en la que vivimos porque seguimos las mujeres siendo consumo de los hombres y de la sociedad", entendió la chica.Destacó asimismo su opinión, asegurando: "La chica se preguntó ¿por qué se están viralizando los nombres de las chicas y no el nombre de quiénes grabaron".Si el caso fuera al revés, con un chico sacándose la remera, según Sara "no se hubiese viralizado".Además la chica opinó que a estas cosas "hay que abolirlas, como también hay que abolir la prostitución, la pornografía".".En cuanto a los boliches de Paraná y de toda Argentina opinó: "Se nota desde el vamos queEl objetivo es que vayan más `minas` y por tanto, que vayan más varones"."La mayoría de los comentarios que he escuchado y leído no es justamente preocupándose porque serían menores, sino hablando mal de ellas", comentó la chica.