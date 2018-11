Sin transporte: Alumnos caminaron hasta cinco kilómetros para ir a la escuela

Paraná Alumnos recorren siete cuadras en la oscuridad para llegar hasta la escuela

La comunidad educativa de la, ubicada sobre calle Pedro Londero, en inmediaciones del Acceso Norte a Paraná,que padecen desde el cambio en el recorrido de las líneas urbanas.Se recordará que antehabían explicado que con las modificaciones en el sistema del transporte urbano de pasajeros implementado por el municipio de Paraná, la línea 5 que antes llegaba hasta la escuela, ya no lo hacía, y la 22 que pasa por las inmediaciones, deja a los alumnos sobre Acceso Norte: deben caminar diez minutos bajo la oscuridad de las primeras horas de la mañana para poder llegar a horario a clases.", indicó la directora de la institución educativa, Claudia Valdemarín.Los inconvenientes se complicaron este viernes, cuando, como consecuencia de las intensas lluvias que se registraron,. Prueba de ello fue"Por las lluvias, los chicos que vienen de Parera vinieron todos caminando, hicieron varios kilómetros por Salvador Maya, porque no pueden cruzar por calle Fraternidad.", explicó la directiva a

Asfaltado y puente peatonal

Un colectivo empantanado

Y en ese sentido, Valdemarín comentó quepero no hemos logrado que eso pase". "Los colectivos no van a entrar, porque al no tener calle, no pueden ingresar desde Acceso Norte", insistió."Hace tres años que pedimos el asfalto, esa es una calle muy erosionada, los desagües están tapado y el agua corre por arriba del camino lo que genera que se forme mucho más barro del habitual", detalló Valdemarín., y nos dijeron que iba a llevar tiempo. Los chicos no pueden cruzar caminando por el costado de una ruta porque es un peligro inminente.los vehículos transitan a muy alta velocidad y no respetan a quienes circulan por el costado de la ruta", explicó la directiva.Como consecuencia de las intensas lluvias que se registraron en la jornada de este jueves, calle Fraternidad fue una de las afectadas y se tornó intransitable.registró cómo un colectivo de la Línea 23 quedó empantanado y resultaban infructuosos los esfuerzos para retirarlo."Desde las 5 están intentando sacarlo con medios de la empresa pero lamentablemente no pueden porque la calle está en muy malas condiciones, porque no ha tenido mantenimiento en muchos años y hoy está destruida. Los colectivos no podrán entrar más", se quejó un productor hortícola de la zona, César Marchelo.