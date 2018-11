Piden asistencia para joven que fue chocado por un camión en el Volcadero

El pasado 24 de agosto, Víctor Jacob, un joven de 16 años, fue atropellado por un camión en el Volcadero Municipal. Había estado buscando basura durante la noche y se había quedado dormido. Cuando el vehículo llegó para hacer la descarga de basura, no advirtió la presencia del adolescente y lo pisó, provocándole una fractura de pelvis.A tres meses del hecho, la situación de precariedad en la cual vive Víctor y su familia en barrio San Martín, no ha mejorado y allegados a los Jacob piden asistencia.María García vecina y amiga de la familia del joven, dio cuenta en declaraciones al programadeque "viven en un ranchito de lata que se llueve, no tienen baño ni agua potable. La situación es lamentable y nadie se ha hecho cargo. Están totalmente descuidados y abandonados".En tal sentido, recordó que Víctor "estaba buscando comida en la basura" cuando sufrió el accidente.Sobre el estado de salud del adolescente, García afirmó que "tenía que tener reposo absoluto, no se podía mover de la cama. Su mamá lo cuidó lo más que pudo, pero le quedaron secuelas y no puede caminar porque tuvo una lesión en la pelvis".El estado de precariedad en la cual vive la familia Jacob empeoró aún más con la lluvia registrada este jueves en la capital entrerriana. "Se les mojó todo y no hemos conseguido nada. Necesitan camas, colchones, nylon, ropa para los chicos y ropa de cama", reclamó García al tiempo que pidió que el caso de Víctor "no quede en el olvido".