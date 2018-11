"El cauce del arroyo está tapado", apuntó vecina afectada por anegamientos

Paraná Defensa Civil asistió a 80 familias que sufrieron inconvenientes por la lluvia

Paraná La lluvia volvió a generar inconvenientes en barrios de Paraná

El intenso aguacero que cayó este jueves pasadas las 13 en la ciudad de Paraná volvió a generar inconvenientes en algunos barrios y zonas bajas, provocando anegamientos y el ingreso de agua a las viviendas. Tal fue el caso de unas ocho familias que viven sobre dalle Darwin al final en la zona de barrio El Túnel."El cauce del arroyo está tapado y el agua no tiene salida porque cierran las compuertas del Túnel cada vez que llueve y nosotros nos inundamos", denunció Ana Gómez, una vecina, quien comentó que "el techo se llueve como afuera y se está cayendo a pedazos"."Somos unas ocho familias las que nos inundamos y perdemos todo cada vez que llueve. Hace 20 años que estamos acá, pero hace cinco que las inundaciones van en aumento", reprochó."El agua se queda estancada porque no abren las compuertas, el arroyo está muy bajo, y el agua no corre", explicó al respecto.En la oportunidad, encomendó las donaciones de colchones, frazadas y una cama. Quienes puedan colaborar, deben comunicarse al