De la secundaria a la universidad: "El desafío es rendir los contenidos juntos"

Ingresar a la Universidad es un desafío que requiere un año intensivo de preparación. Master Preparatoria ofrece "cursos que proporcionan herramientas y habilidades para tener mejor desempeño en la facultad", aseguraron.Romina Molina, coordinadora, comentó aque "somos un puente entre la secundaria y la universidad. Hoy por hoy la mayoría de las carreras universitarias tienen examen de ingreso y son obstructivos, es decir, si ellos no aprueban no pueden empezar las primeras materias de ese primer año de la facultad".Las inscripciones ya están abiertas para el ciclo 2019, es decir, para aquellos estudiantes que rendirán en 2020. "Ya tenemos mucha convocatoria, la gran mayoría de los estudiantes viene decidido. El curso se ofrece una vez por semana y la idea es no interferir con sus actividades que tienen del secundario ni el resto de las cosas que tienen planificadas para el año. Por tal motivo, pueden cursar los sábados", explicó.Por otra parte, señaló que "para poder entrar a la universidad los chicos tienen que diseñar una nueva estrategia de estudio. Nosotros los acompañamos en ese proceso, en cambiar el hábito de estudio y reforzar las áreas temáticas que tienen incumbencia en la carrera específica que van a estudiar. Este año notamos que hubo mucha demanda en medicina, tenemos dos grupos bien formados y no es algo habitual"."Ellos tienen que hacer un cambio radical en cuanto a hábito de estudio y hábito de vida. Nosotros los preparamos para el examen pero cuando ingresan a la facultad también ya están más ambientados a la vida universitaria", dijo.Y agregó: "más allá de carreras puntuales, los temas de la universidad se abordan durante el secundario. El problema es repasarlos y revisarlos para rendirlos a todos juntos en un examen. Demanda una actividad de aprendizaje distinta a la que vienen trayendo, que es parcializada. Ese es el desafío. No obstante, hay chicos que quieren estudiar medicina y no tuvieron una buena base de Química, de Biología, porque su orientación escolar era otra".Las carreras más elegidas son Medicina, Bioquímica, Arquitectura y Nutrición, aunque también los estudiantes optan por otras ingenierías.Por consultas acercarse a Belgrano 664 de lunes, jueves y viernes de 16 a 18. Teléfono: 4365105 o 154656408.