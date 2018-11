Gremios presentes en Once por Todos: La Bancaria dona útiles y juguetes

La 14ª edición de Once por Todos ya está en marcha y cada día se suman más manos solidarias que dicen presente en la tarea de ayudar a quienes más lo necesitan. Al aporte que harán las escuelas, empresas y comercios, se adhieren entidades gremiales.Tal es el caso de la Asociación Bancaria, Seccional Paraná, que este año nuevamente hará una donación de útiles escolares y juguetes para los más chicos.Juan Carlos Navarro, Secretario General del sindicato, indicó aque "La Bancaria no quiere ser ajena a este acto solidario que beneficia a gente que realmente tiene una necesidad. Siempre hemos estado acompañando hechos de esta naturaleza y en este caso queremos aportar útiles escolares y algunos regalos para que lleguen a chicos que lo necesitan y puedan hacer uso de ellos. Esperamos que lo puedan disfrutar"."Ayudar nos satisface y nos hace sentir un poco más cerca de esos sectores que, a veces a la distancia, uno pareciera que fuera indiferente, pero no, esta es una manera de poder estar cerca de ellos", afirmó Navarro. Finalmente reflexionó: "Lamentablemente por cómo está la situación estas acciones se van a volver más necesarias porque hay sectores que están viviendo una situación muy difícil".