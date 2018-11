Red Alerta insiste en la responsabilidad de los dueños del boliche

En el marco de la polémica por la situación que se registró este fin de semana en un boliche de Paraná, desde Red Alerta insistieron en la responsabilidad que le cabe a los dueños del local bailable.Es que el animador del lugar proponía regalar un vino espumante a las chicas que se animaran a subir a la barra, bailar y mostrar sus partes íntimas., la titular de Red Alerta, Silvina Calveyra.En las imágenes a las que accedió Elonce, puede verse cómo el presentador del boliche arengaba a las adolescentes a mostrar su ropa interior y partes íntimas para obtener el premio.

"El caso amerita que haya responsables"

La dirigente gremial y funcionaria provincial, apuntó a "la responsabilidad por promover el consumo de alcohol y por la difusión de imágenes y videos porque alguien lo publicó en las redes sociales". Y en sentido enmarcó el caso en un hecho de "violencia de género, simbólica y mediática", el cual está comprendido en la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales."Muchas veces, nuestras jóvenes y niñas están expuestas a este tipo de peligros, pero hay una responsabilidad de un adulto detrás", apuntó, al tiempo que bregó por garantizar "la protección a niños y adolescentes que puedan estar expuestos a estas situaciones por parte de adultos que incentivan este tipo de hechos".Punto aparte, Calveyra, si bien reconoció que los boliches de valen del "derecho de admisión", instó a "fortalecer los controles a través de inspecciones dentro de los boliches bailables para detectar el consumo de alcohol en menores".Y en ese sentido interpretó que hubo una "confusión" respecto a la información de las normativas.que la ordenanza vigente en Paraná establece que "a partir de los 14 años se puede ingresar a los boliches y permanecer en los mismos. Lo que no se puede hacer es entregar ni vender bebidas alcohólicas a menores de 18 años".En relación a la ordenanza municipal 8915, Calveyra insistió aclaró que la normativa "apunta hasta un horario determinado, no que los menores pueden ingresar hasta cualquier hora".Y remarcó que "por medio de otra ordenanza, no está permitida la venta de alcohol a menores de 18 años".