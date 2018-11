Más escuelas se suman la jornada solidaria Once por Todos

Paraná Alumnos de la escuela Ceferino Namuncurá se suman a Once por Todos

Jardineros del Instituto González Pecotche presentes

La comunidad educativa de la Escuela Nº161 "República de Entre Ríos" se suma a la nueva edición deal constituirse como centro de recepción de donaciones."Ayer comenzamos a recibir las donaciones tras el pedido a los chicos que trajeron muchas cosas, y vamos a continuar durante todos estos días para llegar a cumplir con la gran campaña de este 8 de diciembre y ayudando a todos los que lo necesitan", comentó a, Yamila, la maestra de 6º de la institución educativa.Y en ese sentido señaló que "la comunidad responde de manera muy positiva, lo que hace que estemos muy contentos".De acuerdo a lo que comentó, para el viaje de fin de curso que se realiza a Mendoza, los alumnos trabajan durante todo el año. "Se refuerzan los lazos de compañerismo durante las actividades, desde la ventas de alfajores para pagar los pasajes de los que no pueden hacerlo, hasta las actividades que se realizan allá", destacó al respecto.Si bien no es la primera vez que realizan acciones solidarias, este año el Nivel Inicial del Instituto González Pecotche se sumará a Once por Todos para aportar su granito de arena y ayudar a los hospitales, CIC rurales, escuelas y ONGs beneficiarias de la jornada que tendrá lugar este 8 de Diciembre, Día del Vecino Solidario."Todos los años hacemos una campaña solidaria para alguna institución de la ciudad y este año decidimos participar de Once por Todos porque nos pareció interesante la propuesta", dijo Graciela, directora de la entidad."Ellos han estado hablando con la seño sobre el significado que tiene ayudar y aportan sus ideas. Esperamos que colaboren mucho y que juntemos muchas cosas para poder colaborar con la gente que lo necesita", mencionaron finalmente., será a beneficio de los hospitales "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí y el hospital "San Miguel" de Bovril.