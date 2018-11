Se presentó el libro "Bértoli, Las Manos del Grella"

Fue presentado el libro "Bértoli, Las Manos del Grella" de la autoría del periodista deportivo y licenciado en Comunicación Social, Washington Varisco, registró"Es un reconocimiento a tanto esfuerzo, a una carrera de tantos obstáculos, y todo eso que me ha tocado vivir, queda reflejado en el libro en una parte en la que cuento como ejemplo, `el no bajar los brazos´, el entender que a veces las cosas no salen y que hay que seguir", indicó Bértoli a"Fueron dos años de proceso de escritura, de recopilación de datos, de entrevistas y demás con esta historia tan increíble de Seba Bértoli. Y lo que más me sorprendió en esta historia es su personalidad, una cabeza que no se amedrenta ante la dificultad. Él tiene una fortaleza mental que la descubrí a partir de charlas con él, para saber qué piensa de ciertas situaciones", destacó Varisco sobre el proceso para la producción de la obra que pasará a ser "un aporte más a la identidad de la ciudad, en este caso, de la mano del deporte".Sobre el trabajo que realizó, destacó la "etapa amateur de Sebastián en la que se encuentra identificación con muchos proyectos, no solo de las personas en el deporte, sino también, con lo análogo en la vida"."El fin era el de reflejar una carrera de esfuerzo para poder cumplir un sueño", reveló, al tiempo que comentó: "Hace días me tocó jugar en cancha de Boca, un sueño que ya lo cumplí, pero que a mi edad, puedo seguir disfrutando".Son 204 páginas que relatan la historia del emblemático arquero de Patronato, desde sus inicios en el fútbol amateur hasta su consagración en la Primera División del fútbol argentino."El agradecimiento a Washington es doble, por un lado, porque el reconocimiento llegó estando en vida útil, mientras juego", subrayó el arquero de Patronato. Y en ese sentido, refirió a "las veces que tuve la duda de continuar o no, pero mi lucha por mi sueño hicieron que continúe hasta poder vivir este presente"."Hoy se viven las mieles de tanto esfuerzo, las mieles del éxito por lo que nos toca vivir, con el club en Primera División", remarcó, al tiempo que comparó: "Nadie es profeta en su tierra porque nos cruzamos todos los días en la vereda, y por ahí, se sobredimensiona lo que no es tangible, lo que no se ve, lo que no se puede palpar"."Por eso creo que es doble el agradecimiento Washington, por reconocer a un deportista de la ciudad", destacó.La presentación se realizó anoche en el Hotel Maran, de Paraná. Oportunidad en la que Bértoli señaló que la obra del periodista paranaense, "refleja todo este camino de lucha, de momentos difíciles que nos tocó pasar en la institución y en lo individual también, momentos de frustración, de objetivos no cumplidos, y los detalles más lindos".