Sigue la retención de servicios en ANSES y anunciaron un paro de actividades

La semana pasada, trabajadores de Anses realizan retención de servicios en demanda de aumento salarial.En el organismo hay cuatro entidades gremiales y si bien este miércoles hubo una reunión con la patronal, sólo dos llegaron a un acuerdo por una mejora del 12 por ciento. La cifra no fue aceptada por APOC y ATE, los cuales resolvieron continuar con la retención de servicios y sólo se atienden los turnos otorgados.de, Miguel Zapata de APOC, indicó que "estamos luchando por una mejora salarial, el sueldo no alcanza. Ayer tuvimos una reunión para negociar paritarias y en desacuerdo junto con ATE, los gremios acordaron un 12 por ciento más, pero nosotros nos sentimos disconformes, porque quedamos por debajo de la inflación".Consultado sobre la medida de fuerza, expresó:Por su parte, Santiago Cúcaro, delegado de ATE remarcó que, agregó y dijo que "la medida es a nivel país, en otros lugares hay radios abiertas. Mientras no tengamos respuestas se van a ampliar las medidas".Al ser consultado sobre si ATE se plegará al paro anunciado por APOC, Cúcaro indicó que "lo estamos definiendo".