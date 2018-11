El Ventilador: Algunas opiniones sobre la inseguridad en Paraná

La violencia y la falta de control parecen adueñarse a veces de las conductas de las personas generando mayores situaciones de inseguridad.







¿Son estos actos el reflejo de lo que ocurre en otros ámbitos de nuestras vidas? ¿Cuáles son las verdaderas causas de este estado de intimidación que nos perturba cotidianamente? ¿Cómo debe reaccionar una persona ante la violencia de un delito, la amenaza contra un familiar?



En Paraná la semana pasada Joel Damonte de 25 años fue asesinado en el barrio Cáritas luego de impedir que le robaran la bicicleta a su hermano en calle Valentín Denis de nuestra ciudad.



El tema fue tratado en la edición de este miércoles de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV :



-"Joel era una excelente persona, nos cuesta creer que ya no este. Fuerza a la familia".



-"La inseguridad se vive a diario en los barrios de Paraná, pero no puedo creer la falta de atención en la ambulancia ¿Qué hubiera pasado si la ambulancia estaba en excelente condiciones? A lo mejor lo podían salvar".



-"¿En la ambulancia no es que tiene que ir un enfermero atrás dándole auxilio al enfermo? A mi hermano lo mataron el día del padre y en la ambulancia fueron dos menores de edad dándole auxilio mientras el enfermero fue adelante".



-"Mis condolencias para toda la familia de Joel. Muy buen chico, lo conocí en la iglesia Vida y Esperanza".



-"A nosotros nos cambiaron las garitas las pusieron en la boca del lobo, en Churruarín y Rondeau".



-"Muy triste lo que está pasando. Creo que ya nadie roba por alguna necesidad que no sea la droga. Los vecinos no se meten porque después tienen ellos problemas y nadie te protege".



-"Hay un barrio narco y nadie hace nada frente a Ministerio. En Moussy al final hay kioscos narcos, todos lo saben y a nadie le interesa que envenenen a nuestros hijos... Con esta convivencia policial, de jueces y políticos no se puede".



-"¿Cuál es el personal idóneo en la ambulancia? ¿El camillero y nadie dando primeros auxilios? ¿Ningún médico? Perdón pero Dios quiera nunca me pase. Acompaño en el dolor a esta familia. Estado ausente".



-"Yo no tengo para comer y no salgo a matar a nadie, y él dice que los chorros salen porque no hay para comer".



-"Ojalá y los jueces pongan la cabeza donde se debe ¡es un asesinato! Yo tengo mi pareja en prisión por tres años y a diez meses sale en libertad, no tiene ningún beneficio ni le han otorgado nada y no tiene ningún homicidio. Y estos entran y salen".



-"En el barrio jardines del sur ya no podés salir ni de día por la inseguridad. Nadie hace nada y saben quiénes son los chorros. Hay que hacer justicia por mano propia ¿y qué tanto defender a los delincuentes? A la cárcel y no me vengan que no tienen trabajo porque hay gente que no tiene ni planes y no son asesinos. A la cárcel que coman arroz con gorgojo y que duerman en el suelo. Se acabaría el problema".



-"La pobreza no es un justificativo para salir a robar, falta educación, leyes más duras y que se apliquen. Basta de impunidad, la justicia no funciona".



-Las ambulancias solo llevan choferes, no llevan médicos ni enfermos x una cuestión de presupuestos. Y es grave, ya que los primeros auxilios son fundamentales".



-"Esto es una injusticia y sólo pido justicia porque me arrebataron la vida de mi hermano, de mi amigo de toda la vida".



-"Queremos que se haga justicia ¿cómo le explico yo a mi hijo todo esto y que papá no vuelve más? ¡Era un excelente padre! Daba lo que no tenía y jamás necesitó salir a robar para darle de comer o las cosas básicas a su hijo. No se justifica".



-"Fuerzas para la familia de Joel, un chico maravilloso. Ojalá se haga justicia".



-"Soy vecina de Joel, lo conocí desde chiquito. Excelente persona, trabajador, todavía no puedo creer. No se merecía esto, es una gran pérdida".

-"Fuerza Brenda y Daniel, familia, amigos y vecinos estamos con ustedes. Vi morir a Joel y no me voy a olvidar ese momento".



-"No se necesitan más policías, ni garitas, ni cámaras de seguridad. Lo que si hace falta es que los jueces se dejen de mirar para otro lado. Para lo único que utilizan sus despachos es para sus asuntos personales. No les interesa absolutamente nada de lo que le pasa al ciudadano. Y esto no es solo en Paraná, pasa en todo el país. Y creo que hay un negocio detrás de todo esto, o ¿cómo se explica que estos entren y salgan de la cárcel por más de 14 o 15 veces?".