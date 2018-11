Joven asesinado por recuperar una bicicleta: "Lo único que hacía, era trabajar"

Joel Micle Damonte, de 25 años, fue asesinado en barrio Cáritas de la capital entrerriana, tras impedir que le robaran la bicicleta a su hermano en calle Valentín Denis de Paraná. Damonte habría sido atacado por Lautaro Mioletto de 22 años, luego de una discusión y forcejeo con el acusado de intentar robar la bicicleta del hermano de Damonte, en la zona noroeste de la ciudad.Mioletto, fue detenido pasado el mediodía del miércoles, luego que testigos y otras pruebas lo sindicaran como el acusado del ataque mortal con "un hierro del 8" con punta afilada que terminó la vida de Damonte.Familia y amigos de Joel Damonte, dialogaron con Elonce TV y convocaron a sus conocidos a sumarse a la marcha para pedir justicia por el joven asesinado."Lo que más bronca nos da, es que el asesino de Joel, dijo que había robado esa bicicleta porque no tenía para darle de comer a su bebé, pero a nosotros nos contaron que el Copnaf, le había sacado el nene al asesino", remarcó la tía de Damonte en diálogo con"Mi sobrino era un chico sano y no andaba armado como se dijo. También es mentira que lo fue a atacar al asesino. Joel, lo único que hacía, era salir a trabajar. Nada más. Por eso, lo que queremos es justicia y la pena máxima para el asesino", remarcó Melisa aLa abuela de Damonte, remarcó que "no queremos que esto quede impune. No es justo lo que pasó. Esperamos que se haga justicia".