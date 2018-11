Sentido homenaje en el último adiós a Asiaín: "Despedimos a un gran amigo"

"Era una marca. La gente tiene un recuerdo totalmente positivo de Carlitos"

Paraná Hondo pesar por el fallecimiento del artista plástico Carlos Asiaín

"Además de lo cultural que es indiscutible, destaco lo humano: Era una gran persona"

Cielo Yuber, directora del Museo de Artesanías, fue parte del cortejo fúnebre que acompañó a Asiaín a su morada final. "Nos mirábamos y sabíamos que éramos amigos: Todos quiénes estamos aquí, vinculados a la actividad cultural, pero desde distintas disciplinas, disímiles, parecidas, lo recordamos con una sonrisa. Más allá del momento difícil, de las lágrimas, en el caso nuestro particular del museo y Mercado provincial de Artesanías, es un organismo que Carlitos buscó desde la casa, para que se instalar allí en 1979, hasta armar todas las muestras. Luego, él pasó por distintas dependencias, en algunos momentos fue director de Cultura de la municipalidad de Paraná, fue subsecretario de Cultura, y volvió hasta jubilarse en 2002, al Museo de Artesanías. Creo que él tenía un afecto enorme por nosotros y nosotros por él".En el mismo sentido destacó: "Hasta ayer, a las 22 horas, momento en que falleció, Carlitos fue el presidente de la Asociación de Amigos del Museo. Pero además, en todas las asociaciones de la cultura, Carlitos está. Le gustaban mucho todas las disciplinas. Carlos estaba presente a nivel local, provincial y del país"."Él es una marca. Uno dice Carlos Asiaín y la gente tiene una sonrisa y un recuerdo totalmente positivo por todo lo que él ha generado.Permanentemente estaba con ganas de hacer cosas", definió asimismo. Yuber acotó que hace cuarenta años que se conocían.Por su parte, Daniel Rochi, recordó a su amigo, aseverando: "Allá por los años 1972, 1973, Carlos me hizo una plaqueta para mi banda de rock, para que yo me la pudiera colgar. De ahí me lo seguí cruzando permanentemente. Era un ser excepcional, una gran persona, generosa. Esto se percibe en el ambiente, esta despedida lo demuestra de parte de toda la gente que lo quería, que lo queríamos"."Aparte de lo artístico, que es indiscutible, destacó la parte humana de Carlitos, fue una gran persona", puso relevancia Rochi.