Policiales Sobreviviente contó cómo fue el choque que le costó la vida al futbolista

Sólo una madre que pierde un hijo puede saber el inmenso dolor que esto significa. Y así quedó evidenciado en las lágrimas compartidas y el abrazo que se estrecharon este miércoles las mamás de Alejandro Comas y Maka Taborda, en el marco de la masiva manifestación para pedir justicia por este último, quien falleció el domingo tras ser arrollado por un auto en Avenida Almafuerte de Paraná.: "Esto me trae al recuerdo todo lo que pasé. Le dije que sea fuerte. Los únicos que van a luchar para que se haga justicia por su hijo, son ellos, nadie más. Yo me caí y me levanté mil veces"."Para lo que ellos necesiten estamos. Con sólo mirarlos ellos ya saben. Porque a los papás los conozco de chiquitos, cuando vivía en el campo. Con solo mirarlos ya sé el dolor"."Que sigan pidiendo justicia, les va a costar un montón, pero que sigan. Eso les dije", completó.Alejandro Comas fue asesinado de 52 puñaladas en junio de 2003 en la zona de bañados del oeste de Paraná. Tras 13 años de lucha, por el hecho fue condenado a perpetua a Héctor Rafael Albornoz.