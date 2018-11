Alumnos de la escuela Ceferino Namuncurá se suman a Once por Todos

A 17 días de la 14º edición de Once por Todos, todos se preparan para ayudar el próximo 8 de Diciembre, día del Vecino Solidario, y aportar sus donaciones para los hospitales y demás entidades que este año serán beneficiarias.Muchas escuelas y empresas han adherido a esta jornada solidaria. Entre los establecimientos, la comunidad educativa de la escuela privada Nº 20 "Ceferino Namuncurá" dice presente y desde este jueves comenzará a recibir donaciones.José Oliva, director de la institución escolar, indicó que "en nuestra propuesta educativa, tenemos el proyecto de solidaridad, siempre hemos colaborado con el centro de salud, con el hospital de niños y la parroquia San Miguel y en esta oportunidad nos queremos sumar a la propuesta solidaria de Once por Todos en esta tarea de ayudar al prójimo que es tan linda"."Siempre que hemos hecho una propuesta de este tipo, la gente se suma, colabora", remarcó y señaló que "desde mañana iniciamos la colaboración con Once por Todos de la cual participarán alumnos de los tres niveles" que asisten al establecimiento.La 14º edición de Once por Todos, será a beneficio de los hospitales "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí y el hospital "San Miguel" de Bovril.