A partir de diciembre regirán nuevas tarifas para los viajes en taxis

Se realizó este martes una nueva reunión entre los taxistas y las autoridades de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Paraná, para discutir el pedido de aumento de tarifas.



Si bien la Cámara había solicitado llevar la bajada de bandera de 32 a 40 y la ficha cada cien metros de 1,90 a 2,50 pesos, finalmente se acordó fijarla en 38 pesos, y 2,25 la ficha.



El número no conformó del todo a los taxistas por lo que "quedamos que en marzo nos volvíamos a reunir si había que adecuar la tarifa teniendo en cuenta la inflación", contó Jacob. Adelantó que la misma "sería aplicada a partir del 1º de diciembre".



Aún resta la firma del decreto por parte del intendente Sergio Varisco.



Por otra parte, la Cámara de Taximetristas indicó que también espera que el Intendente responda al pedido presentado por nota para tratar la resolución Nº66 sobre el servicio de remises, por entender que "legaliza la ilegalidad".



Según explicó Jacob, se trataba de una norma provisoria "hasta que se regularice la situación de los remises, pero no le pusieron fecha de cuándo se tenía que regularizar, entonces siguieron, inclusive le dieron un premio y aumentaron un supuesto cupo a remiseras, cosa que no existe en la ordenanza". Cuestionó al Municipio por no "defender el servicio público".



En la nota, elevada el Ejecutivo, la Cámara puso un plazo de 10 días para que sea respondida. Jacob no descartó que se realice una asamblea y se resuelva una movilización por este tema. "Hay un ambiente de enojo por todas estas cosas", dijo. (APF)