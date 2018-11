Se quedaron en la calle y duermen en la terminal: El hombre pide trabajo

Javier Leiva y Claudia Cabello son un matrimonio oriundo de Las Cuevas, en el departamento Diamante. Se quedaron sin medio de sustento y llegaron hasta Paraná. Por estas horas duermen en la Terminal de Ómnibus. Se acercaron hastapara solicitar si alguien les puede brindar ayuda, sobre algún trabajo para el hombre"Ella es discapacitada. Hemos hecho un montón de trámites, pero nadie hace nada. Estamos llenos de promesas", contó Leiva.Acotó que la Junta de Gobierno de su localidad de origen "no nos puede solucionar nada. Alquilábamos en Diamante, pero se me terminó el dinero"."Me dedico a la construcción, trabajo de campo o tractorista. Tengo incluso referencias. Lo que sea, en la situación en la que estoy, no tengo mucho que elegir", expresó el hombre al solicitar trabajo.Por su parte, Claudia manifestó: "Hice el trámite para recibir un pensión y me dijeron que podía tardar dos años. Tengo problemas psiquiátricos", admitió."Yo era ama de casa, pero no me quedó más nada que limpiar", lamentó finalmente.