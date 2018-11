Marchan hoy para pedir justicia por futbolista arrollado por un auto

Video: El dolor de la familia de Taborda: Repudio por la liberación del conductor que lo atropelló

Familiares y allegados a Silvestre "Maka" Taborda, el futbolista que murió el domingo tras ser atropellado por un auto en Avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez, marcharán este miércoles a la sede de Tribunales en la capital entrerriana. Concentrarán a las 9 en la sede del Club Peñarol y ante Elonce TV invitaron a familiares de víctimas de tragedias viales a sumarse a la convocatoria.Asimismo, desde las redes sociales instaron a la comunidad del fútbol paranaense: "Hoy no existe rivalidad. Hoy estamos todos unidos por Maka. Para que su muerte no quede impune. Por él, por su familia. Acompañemos todos".", lamentó la madre de la víctima a. "Él jugaba al fútbol desde los cinco años, era un chico excelente. Lo que único que hacía era jugar al fútbol", comentó, al tiempo que agradeció a todos los que la acompañan en este difícil momento.Respecto del pedido de Justicia que encabezarán hoy, el hermano de la "Maka" Taborda argumentó que será para "que nos escuchen, que nos digan porque si alguien que tiene plata, puede matar y salir enseguida"."Queremos empezar a creer en la Justicia", reclamó el adolescente.En la oportunidad, el hermano de Taborda instó a familiares de víctimas de tragedias viales, "que por favor, se sumen a la marcha"."Sabemos del dolor de ellos. Nosotros tenemos rota el alma y él (por Truffe) está en la casa con 40 días para no manejar un auto, siendo que eso tiene que ser de por vida, morirse en la cárcel", remarcó enojado.. No puede ser que te saquen la moto porque no tenés un casco, y si te agarrás a piñas con los policías, vas preso, y éste que mató casi tres vidas.. no se puede entender", denunció el muchacho."Él era un chico muy especial. Fue papá del corazón porque no salía a bailar y vivía para su hija, esa chiquita que trajo a casa en pañales", aseguró uno de los tíos de la víctima."Maka tenía muchos amigos, así quedó demostrado en el velatorio. Y este chico (por Truffe) le arrebató la vida; por tener dinero salió enseguida. No es así., apuntó.Los amigos del jugador de Peñarol expresaron su indignación por la decisión judicial de otorgarle la libertad a Ulises Truffe, quien manejaba el Chevrolet Celta que protagonizó el choque.", remarcó el muchacho. "Si te quedas dormido, no apretás el acelerador, te quedas dormido en el primer semáforo", insistió."Lo que hizo, lo hizo consciente. Y va a quedar en su cabeza lo que hizo", remarcó.