Ropero Solidario: Escuela Evita de San Benito se suma a Once por Todos

Alumnos de la Escuela Nº 207 Evita, de San Benito, se suman a Once por Todos.



Silvia, explicó a Elonce TV que "agradecemos por permitirnos colaborar una vez más con la escuela y trabajar en conjunto para ayudar a nuestros niños. Ellos vienen de familias carenciadas, de bajos recursos y la escuela no solo les brinda educación sino también la posibilidad de ayudar a sus familias, que sean un puente para el hogar, donde no solamente se ven beneficiados con la ropa, calzado y útiles, sino también pueden llevarle ropa a algún hermanito más chiquito o algún familiar que lo esté necesitando".



"San Benito tiene zonas inundables. Por la tormenta del año pasado muchos chicos quedaron sin techo y la escuela los acobija desde el momento en que les lleva la ropa, el calzado y les da un lugar como para poder pasar los malos momentos", comentó.



Sol, indicó que "es el segundo año que estamos participando. Tenemos un anexo que se llama ropero y esperaremos la ayuda de todos. El año pasado estuvo hermoso, nos ayudaron un montón gracias a Dios, repartimos todo, la mayoría de las cosas. Estamos muy agradecidos". Elonce.com