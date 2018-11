Aumenta la incertidumbre por la desaparición de un hombre de 54 años

Paraná Continúa la búsqueda del hombre que falta de su hogar desde el martes

Ricardo López de 54 años, desapareció el martes pasado, cuando se retiró de su hogar en su moto, y desde entonces, sus familiares no saben absolutamente nada sobre su paradero.El hombre, al momento de su desaparición, vestía una remera azul oscura con cuello gris, un jeans celeste y calzaba zapatillas de lona color verde. "Se fue en una moto Guerrero Trip Tuning 110cc con patente DZ 069", confirmó su hijo José.El martes fue radicada la denuncia en comisaría tercera, pero no se han registrado avances en la búsqueda de esta persona.El hombre se encontraba mal de ánimo desde que fue despedido hace un mes de una empresa de transporte de pasajeros, donde se desempeñaba como técnico electromecánico."Había trabajado 17 años en una empresa y en octubre fue despedido. Estaba tramitando el fondo de desempleo y salía todos los días a buscar trabajo, pero no encontraba nada y eso lo tenía mal", comentó su hija."Lo estamos buscando. Lo esperamos. Le pedimos que por favor se comunique con nosotros y que nos avise si está bien. Lo mismo para alguien que sepa algo, que tenga algún dato, que por favor se comunique con nosotros", imploraron los hijos de López.Ante cualquier dato sobre su paradero, los familiares piden comunicarse al Servicio 911, a la Comisaría Tercera 4206223 - 343 4601939; o al número de celular de José (hijo de Ricardo) 343 4060639.