Continúa la búsqueda del hombre que falta de su hogar desde el martes

Ricardo López tiene 54 años y hace cinco días que salió de su casa y no regresó. La falta de contacto hace pensar lo peor a su familia, que radicó la denuncia en la comisaría tercera de Paraná para que traten de encontrarlo.El hombre se encontraba mal de ánimo desde que fue despedido hace un mes de una empresa de transporte de pasajeros, donde se desempeñaba como técnico electromecánico."No nos avisó nada, ni dónde iba. Suponíamos que iba a hacer un trámite a Anses, pero después averiguamos y nunca se presentó", dijo Oriana, y contó que lo buscaron por todo Paraná, por San Benito, por Seguí, donde tienen familiares, pero no encontraron ni un rastro."Nunca nos había pasado esto, siempre tuvimos una buena relación, si se iba volvía", dijo la joven, y agregó: "Estamos desorientados".La hija de López contó que su padre, tras haber sido despedido hace un mes, "estaba buscando trabajo y no conseguía, y eso lo tenía mal".La Policía informó que se revisaron cámaras de la zona de la vivienda pero en ninguna lo vieron. Aseguran que siguen realizando averiguaciones, aún sin resultados, publicó