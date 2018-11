La escuela de Adultos "Leandro Além" festejó sus 100 años

"Hemos trabajado mucho. Este festejo tan especial es el premio a la trayectoria de una escuela que ha tenido una incidencia importantísima en la comunidad de Paraná. Algunas de las promociones nos han impulsado a generar este evento tan particular", resaltó a, el rector de la Escuela de Adultos "Leandro Além", César Baudino."En 1967 me recibí en esta escuela como perito mercantil. Venía de otra escuela y terminé acá con un grupo de compañeros que recuerdo con mucho cariño. Si bien luego estudié magisterio, el título que adquirí acá, me sirvió de mucho en mi vida", aseveró Alicia Rivero, ex alumna de la institución.Al mismo tiempo confió que "fue una emoción muy grande el haberme encontrado con mis compañeros, porque los dejé de ver de jóvenes; a algunos reconocí enseguida y a otros, no. Estoy muy feliz".Por su parte, Enrique Fernández, también de la promoción 67, resaltó "los valores que nos brindó esta escuela, además de los conocimientos. Los profesores eran muy humanos, íntegros. Sabía que todos trabajábamos y tenía en cuenta nuestra situación".