"Rebeldes con causa" invitan a show de bandas de rock: piden acercar donaciones

La agrupación "Rebeldes con Causa" se suman a Once por Todos. Lo harán el 8 de diciembre con un encuentro en el Parque Gazzano de Paraná, donde habrá doce bandas de rock en vivo, exposición de motos, con entrada libre y gratuita. Invitan a acercarse al lugar con donaciones para colaborar en la jornada solidaria. "Pedimos que traigan calzado, ropa, alimentos no perecederos", aseguraron a. La propuesta es para el 8 de diciembre, de 10 a 16."Rebeldes con Causa" se conformó recientemente. Se reúnen en Parque Gazzano, los viernes a la noche. "Somos una agrupación nueva, esta es la primera vez que participamos de Once por todos. El clima de encuentro es familiar, venimos con nuestros hijos. Este es un ambiente agradable, hay juegos, recreación", dijo a, Valeria.Sergio explicó el nombre de la agrupación: "Nos definimos como rebeldes con causa, porque ser solidarios es nuestro motivo. Estamos ayudando como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, siempre nos convocamos, como lo ocurrido con estas últimas lluvias, donde juntamos enseguida cosas y fuimos a ayudar a un merendero"."No nos conformarnos con distintas situaciones y nos movilizamos para intentar cambiar la realidad", destacaron.