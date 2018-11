El artista Mario Lange pinta un mural colectivo en un pasaje de Paraná

El artista Mario Lange pinta un mural colectivo en la zona del Parque Urquiza de Paraná, frente a la plazoleta ubicada entre Laurencena, Güemes y Liniers, con el objetivo de visibilizar la problemática de la Baja Visión."Este es mi mural 1119 que hago en forma solidaria", confirmó el muralista a, al ser recibido por integrantes del Club de Leones Paraná La Baxada que le dieron la bienvenida a la capital entrerriana."Nací en Strobel y a los 11 años me fui a vivir a San Luis. Siempre tuve una inquietud por el diseño. A los 30 años comencé a diseñar casas, después, mobiliario, y cuando eso no me alcanzo, empecé a pintar. Hoy tengo la suerte de tener arte en más de 30 países, y poder vivir del arte", sintetizó el artista.Lange contó que recorre las escuelas del país para llevar su arte y un mensaje a los alumnos con los que comparte la realización de los murales."Trato de recorrer la mayor cantidad de escuelas de las que me invitan. Pinto una o dos escuelas por día, y todo se hace en forma solidaria. Trabajo con unos 80.000 niños al año. Mi arte es colectivo y voy recorriendo las escuelas de las que me van llamando, cuando ellos no pueden recaudar para comprar la pintura, las llevo yo", indicó."El deporte y la cultura son las únicas cosas que pueden igualar a cualquier persona, que permite que los chicos puedan expresarse", sentenció.

"Trato de que todo el mundo pueda interactuar en mi obra"

Proyectan un Centro de Baja Visión en Paraná

Es que según recalcó, tras su experiencia en la niñez, comentó que para sus trabajos no utiliza colores negro rojo o marrón."Fui a una escuelita de Strobel, muy humilde, y tuve una excelente maestra de labores, y al recorrer escuelas del país, un chico de la misma situación social cultural que yo viví, pinta con colores muy oscuros (negros, grises, marrones, rojos), por eso yo trato de sacarlos de esa lista de colores, con colores mucho más alegres. El resultado: el niño cambia en hasta su comportamiento", destacó.Uno de los principales proyectos del Club de Leones Paraná La Baxada es el de construir un Centro de Baja Visión"Se construirá en la explanada entre calles Churruarín y Don Bosco, gracias a la donación de un terreno por parte de un socio del Club de apellido Todone. Y el proyecto para comenzar a levantarlo fue entregado al ministro Frigerio y al de Salud. Esperamos poder tener una buena recepción por parte de ellos para poder tener nuestro centro, porque demanda una importante suma de dinero y para eso estamos trabajando", destacó Berta, integrante del Club.En la oportunidad, adelantó que desde la entidad, están tramitando para que el pasaje en el que se pintó el mural, pase a llamarse, `el pasaje de la baja visión´.